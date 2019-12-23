Отец нашел своего сына повешенным в Приморье

СЕГОДНЯ 04:41 2019-12-23T04:41:29+03:00

Парня находился дома в одной из комнат

Изменить размер текста: A A

В приморском городе Находка Николай (имена изменены – прим. ред.) пришел домой, где его должен был ждать сын Иван. Войдя в одну из комнат, отцу открылась страшная картина – его ребенок находился в подвешенном состоянии.

Шокированный 39-летний отец вызвал полицейских и врачей скорой, которые лишь констатировали смерть первокурсника. Правоохранители взялись за выяснение обстоятельств произошедшего.

Устанавливаются причины или люди, которые могли по какой-либо причине подтолкнуть погибшего к отчаянному шагу. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка, сообщил источник в правоохранительных органах Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU