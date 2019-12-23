2019-12-23T05:28:20+03:00
Происшествия

Женщина с психическим заболеванием выпала из окна во Владивостоке

Она попыталась вылезти из окна на втором этаже
Егор ФАЛХВАДЗЕМарк КАПУСТИН
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35-летняя женщина потеряла равновесие и упала на асфальт со второго этажа35-летняя женщина потеряла равновесие и упала на асфальт со второго этажаФото: Иван ВИСЛОВ
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Антон (имя изменено – прим. ред.) спокойно сидел в другой комнате, как вдруг услышал громкий звук. Его супруга попыталась вылезти из окна, но не смогла удержаться и рухнула вниз. Женщина страдает от психического заболевания и что побудило ее пойти на такой шаг – неизвестно.

Происходило все в доме по улице Шепеткова. 35-летняя женщина потеряла равновесие и упала на асфальт со второго этажа. Увидев страшную картину, муж пострадавшей вызвал врачей, которым сообщил о недуге жены.

На место прибыла спецбригада медиков, которая оказала необходимую медицинскую помощь. Женщину забрали в больницу. По факту несчастного случая сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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