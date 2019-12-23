2019-12-23T06:18:38+03:00
Происшествия

Смертельный хайп: подросток в погоне за неординарным селфи залез на цистерну и умер

Мальчик оказался под напряжением 27,5 киловольт
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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С начала 2019 года это уже третий случай смерти подростков до 18 лет на полигоне ДВЖДС начала 2019 года это уже третий случай смерти подростков до 18 лет на полигоне ДВЖДФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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На восьмом пути станции «Гайдамак» мальчик решил сделать необычное селфи. Место для фото подросток выбрал гибельное – железнодорожный состав. Игнорируя все запрещающие знаки, которые кричат об опасности, парень залез на цистерну.

ЧП случилось 22 декабря около шести часов вечера. 13-летний рисковый парень целенаправленно пошел к вагону ради неординарной фотографии. На пути подростка встречались знаки «Осторожно, электрическое напряжение!», установленные на опорах контактной сети и цистерне, но мальчик упорно игнорировал запреты.

- Парень забрался на цистерну и оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 киловольт. Подросток был смертельно травмирован электрическим током, - сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

С начала 2019 года это уже третий случай смерти подростков до 18 лет на полигоне ДВЖД. В 2018 году таких случаев было шесть.

ПРОЧИТАТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Железная дорога – не место для игр, а уж тем более – для селфи. Родителям необходимо объяснить детям, что контактной сети, проходящая над ж/д путями – смертельно опасно место. Чтобы получить серьезную травму, не обязательно касаться проводов, достаточно приблизиться к ним на расстояние двух метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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