Конфеты – детям: где можно получить новогодние подарки во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-23T09:51:45+03:00

Губернаторские подарки положены только детям от трех до семи лет и ученикам с первого по четвертый классы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В дальневосточной столице продолжается выдача детям губернаторских подарков. Сладкие сюрпризы ждут своих обладателей во всех районах города. «КП-Владивосток» публикует полный список адресов, где выдают новогодние подарки.

Губернаторские подарки положены только детям от трех до семи лет и ученикам с первого по четвертый классы. Тем, кто ходит в детские садики и школы, сладкие губернаторские презенты выдают на новогодних утренниках. А вот тем ребятишкам, которые не посещают образовательные учреждения, придется отправить родителей за подарками в административно-территориальные управления департамента труда и социального развития Приморского края.

С собой родители обязательно должны взять паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Сладкие презенты будут выдавать до 31 декабря и после 9 января.

СПИСОК АДРЕСОВ

Первомайский район:

- улица 40 лет ВЛКСМ, 14, телефон: 294-81-22;

Фрунзенский район:

- улица Адмирала Фокина, 25, кабинет № 26, телефон: 222-07-65;

Советский район:

- улица Иртышская, 8, телефон: 236-92-94;

Ленинский район:

- улица Пионерская, 1, кабинет № 3, телефон: 294-81-21;

Первореченский район:

- улица Ильичева, 15, кабинет № 4, телефон: 233-19-61.

ИСТОЧНИК KP.RU