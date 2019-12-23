Конфеты – детям: где можно получить новогодние подарки во Владивостоке
В дальневосточной столице продолжается выдача детям губернаторских подарков. Сладкие сюрпризы ждут своих обладателей во всех районах города. «КП-Владивосток» публикует полный список адресов, где выдают новогодние подарки.
Губернаторские подарки положены только детям от трех до семи лет и ученикам с первого по четвертый классы. Тем, кто ходит в детские садики и школы, сладкие губернаторские презенты выдают на новогодних утренниках. А вот тем ребятишкам, которые не посещают образовательные учреждения, придется отправить родителей за подарками в административно-территориальные управления департамента труда и социального развития Приморского края.
С собой родители обязательно должны взять паспорта и свидетельство о рождении ребенка. Сладкие презенты будут выдавать до 31 декабря и после 9 января.
СПИСОК АДРЕСОВ
Первомайский район:
- улица 40 лет ВЛКСМ, 14, телефон: 294-81-22;
Фрунзенский район:
- улица Адмирала Фокина, 25, кабинет № 26, телефон: 222-07-65;
Советский район:
- улица Иртышская, 8, телефон: 236-92-94;
Ленинский район:
- улица Пионерская, 1, кабинет № 3, телефон: 294-81-21;
Первореченский район:
- улица Ильичева, 15, кабинет № 4, телефон: 233-19-61.
ИСТОЧНИК KP.RU