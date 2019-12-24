2019-12-24T01:06:32+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку после смерти подростка из-за селфи на цистерне во Владивостоке

Мальчика насмерть ударило током
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мальчик оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 киловольтМальчик оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 киловольтФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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На станции «Гайдамак» во Владивостоке подросток ради неординарного селфи залез на цистерну. Парень проигнорировал все запреты и получил мощный удар током. Ребенок умер, следователи проводят проверку.

Подростку было всего 13 лет. Мальчик оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 киловольт.

- По факту случившегося провозится проверка по статье «Халатность». Следствием проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначены экспертизы. Устанавливаются причины произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности на железной дороге, а родителям напоминает, что за детьми необходимо присматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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