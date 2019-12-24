Следователи проводят проверку после смерти подростка из-за селфи на цистерне во Владивостоке
На станции «Гайдамак» во Владивостоке подросток ради неординарного селфи залез на цистерну. Парень проигнорировал все запреты и получил мощный удар током. Ребенок умер, следователи проводят проверку.
Подростку было всего 13 лет. Мальчик оказался под устройствами контактной сети с рабочим напряжением 27,5 киловольт.
- По факту случившегося провозится проверка по статье «Халатность». Следствием проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначены экспертизы. Устанавливаются причины произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности на железной дороге, а родителям напоминает, что за детьми необходимо присматривать.
ИСТОЧНИК KP.RU