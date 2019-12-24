«Поздравь меня с Новым годом, милый»: приморская певица ЛЮSEA выпустила новый клип

СЕГОДНЯ 01:44 2019-12-24T01:45:46+03:00

Видео на трек «С Новым годом, милый» вышло два дня назад Фото: Скриншот с видео

В новом видео за Люсю Алексеенко борются два Санты [видео]

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Приморская певица ЛЮSEA, известная многим по песне «Дороже золота», порадовала публику новым клипом. Видео на трек «С Новым годом, милый» вышло два дня назад и уже собрало десятки положительных комментариев.

Заряженный драйвом и хорошим настроением клип пока собрал незаслуженно мало просмотров. Здесь есть все: красивая солистка, запоминающийся припев, новогодняя атмосфера и немного рэпа. В клипе Люсю похищает Санта, который пытается завоевать благосклонность обаятельной певицы дорогими подарками.

В комментариях только слова поддержки и благодарности за новую работу, которая претендует на звание хита.

- ЛЮСЯ- невероятная красотка. Уже символ Владивостока: яркая, талантливая и самое крутое, очень добрая, без пафоса и самая лучшая. Поздравляю всю команду с новой песней. Умнички, - пишут пользователи в комментариях под видео.

Клип обязателен к просмотру для людей всех возрастов и в любом настроении. Обаятельная ЛЮSEA с новым новогодним драйвовым видео поднимет настроение за пять минут.

ЛЮSEA - С Новым Годом, милый (official video).Видео: Люся Алексеенко

ИСТОЧНИК KP.RU