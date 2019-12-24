«А где коллапс?»: утренний Владивосток стоит в шестибалльных пробках

СЕГОДНЯ 02:00 2019-12-24T02:00:58+03:00

Водители недоумевают: обычно в это время стабильно девять баллов

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке утро, а это значит, что автомобилисты стоят в пробках, правда, не в таких сильных, как бывает обычно. К 9:00 часам утра дорожная ситуация в дальневосточной столице оценивается как минимум в восемь-девять баллов, однако сейчас сервис 2gis ставит только шесть.

Традиционные пробки в Ленинском, Первомайском и Первореченском районах. Основные заторы на улицах Светланской, Мордовцева, Гоголя, Волгоградская, Русская, Луговая, Стрелочная, Баляева.

Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, Партизанский, Народный, 100-летия Владивостоку. Традиционный затор на Некрасовском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU