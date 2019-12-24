«А где коллапс?»: утренний Владивосток стоит в шестибалльных пробках
Во Владивостоке утро, а это значит, что автомобилисты стоят в пробках, правда, не в таких сильных, как бывает обычно. К 9:00 часам утра дорожная ситуация в дальневосточной столице оценивается как минимум в восемь-девять баллов, однако сейчас сервис 2gis ставит только шесть.
Традиционные пробки в Ленинском, Первомайском и Первореченском районах. Основные заторы на улицах Светланской, Мордовцева, Гоголя, Волгоградская, Русская, Луговая, Стрелочная, Баляева.
Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, Партизанский, Народный, 100-летия Владивостоку. Традиционный затор на Некрасовском путепроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU