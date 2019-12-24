«Мне нужна твоя одежда»: приезжий грабитель снял спортивный костюм с владивостокца

СЕГОДНЯ 05:04 2019-12-24T05:09:39+03:00

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Приезжий с другого региона мужчина потребовал деньги, сотовый телефон и спортивный костюм владивостокца. «Терминатор» в грабителе проснулся во время застолья. Подсудимого признали виновным в уголовном преступлении и уже определили наказание, сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 1 сентября этого года. Потерпевший и подозреваемый познакомились в доме у знакомого. Распивали алкоголь, разговаривали и, как это часто бывает, в итоге стали ссориться.

- Употребив значительное количество спиртного, между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес несколько ударов по голове и телу потерпевшего, при этом высказав требование передать ему имущество, включая надетую на потерпевшем одежду. Испуганный мужчина передал грабителю имущество, после чего обвиняемый скрылся, распорядившись похищенным по своему рассмотрению, - поделилось профильное ведомство.

Как установили на суде, обвиняемый мужчина был гостем приморской столицы, в которую приехал сразу, как только вышел из тюрьмы. Рецидивиста суд признал виновным в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни. Ему дали 5 лет исправительной колонии строго режима, но приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU