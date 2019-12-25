Религиозный автобус во Владивостоке возмутил пассажира

СЕГОДНЯ 02:55 2019-12-25T03:26:27+03:00

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Необычная жалоба появилась в социальных сетях от жителя Владивостока. Пассажир остался возмущен поездкой в автобусе, водитель которого громко слушал религиозные песни. По словам очевидца, музыка кричала на весь салон. Горожанин уверен, что подобное поведение перевозчика неприемлемо, мужчина даже отправил официальное обращение на электронную почту организации.

– Директору ВПОПАТ-1. Здравствуйте. Сегодня перемещался на автобусе с бортовым номером – 350, от Театра оперы и балета до Суханова. На всем протяжении пути водитель слушал религиозные песни с телефона, орущие навесь салон. Скажите мне, пожалуйста, у Вас автобусы получили статус церквей? Если у Вас водитель любитель такой тематики, пусть слушает эту музыку в наушниках или в специально отведенных местах, – констатировал пассажир.

Стоит отметить, что конфликты между перевозчиками и приморцами возникают довольно часто. «КП»-Владивосток» ранее рассказывала, что за скандал в автобусе из-за безналичного расчета, перед пассажиркой пришлось извиняться руководству транспортной компании. Также редакция писала о ссоре, которая практически переросла в драку во время поездки в автобусе по Приморью.

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ИСТОЧНИК KP.RU