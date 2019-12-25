2019-12-25T04:21:11+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик

Ребенка сбил на зебре водитель пассажирской маршрутки
Кристина ГРИН
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Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Информация о смертельном ДТП поступила в дежурную часть МВД по Уссурийску. Авария случилась в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе. Как удалось установить оперативникам, 60-летний водитель автобуса Луидор, который двигался по городскому маршруту №11, сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в установленном месте. Ударной волной маршрутка столкнулась еще с Хондой Фит и Тойотой, которые ехали по встречной полосе движения.

Ребенка, переходившего дорогу на пешеходном переходе, врачи спасти не смогли. Он скончался в реанимации.

- На момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. В результате автопроисшествия медицинская помощь понадобилась одной из пассажирок - 10-летней девочке. Медики диагностировали ей сотрясение головного мозга, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Установлено, что стаж вождения водителя составляет 27 лет. В 2019 году к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения мужчину не привлекали. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 5 лет лишения свободы. Фигурант задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик
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