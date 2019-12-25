В Приморье машина с людьми провалилась под лед

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-25T08:40:24+03:00

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Трое жителей Спасска-Дальнего оказались в неприятной ситуации, выехав на лед канала вблизи села Степное. Машина парней стала тонуть, приморцам удалось самостоятельно выбраться. Водитель и двое пассажиров обратились в спасательную службу, специалистам которой пришлось искать их несколько часов.

Тревожный вызов с места происшествия поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю накануне вечером в 21:30. По сообщению пресс-службы ведомства, пострадавшие были легко одеты и не смогли сообщить точное местонахождения. Двое парней 1996 и 2002 года рождения, а также мужчина 1976 года рождения смогли развести костер, по которому их и обнаружили спасатели. Пострадавших обогрели, напоили горячим чаем, после чего доставили в Центральную городскую больницу.

В поисках приняли участие 5 человек Спасского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России. Специалисты напоминают, что выезд на лед не только опасен для жизни, но и наказывается штрафом. Только во время последнего рейда в Надеждинском районе совместно с представителями административной комиссии, полицейскими и инспекторами ГИМС, составлено больше 30 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU