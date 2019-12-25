Ничего нового: Владивосток стоит в восьмибалльных пробках

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-25T12:09:05+03:00

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Вечер буднего дня, а это значит - настало время пробок. Они в привычной для себя манере снова сковали Владивосток. Выбраться из коллапса – задача невыполнимая. Тут остается только один вариант – набраться терпения и смириться с окружающей действительностью, потому что победить такого врага, как пробки невозможно.

По традиции сложная дорожная ситуация к этому часу на проспектах: Партизанский, Красного Знамени, Острякова. Стоят улицы: Алеутская, Светланская, Корабельная Набережная, Надибаидзе, Калинина, Ужгородская, Харьковская, Окатовая, Борисенко, Стрелковая, Героев Хасана и Некрасовский путепровод.

Приложение Яндекс.Карты оценило дорожную ситуацию в 8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU