Ветер северный: о бесснежной погоде во Владивостоке на 26 декабря 2019 года
Погода в Приморье находится во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков портала Примпогода, в регионе переменная облачность, местами ожидается небольшой снег. Температуры воздуха в пределах -16 -5 градусов.
Переменную облачность прогнозируют сегодня во Владивостоке. Синоптики полагают, что будет без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -9 -11 градусов. Ветер северный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный.
Облачно с прояснением в четверг в Уссурийске. И здесь сегодня без осадков. Днем -10 -12 градусов. Ветер северный умеренный, вечером до сильного.
Без снега сегодня и в Находке. Здесь облачно и с прояснениями. Дневные температуры в пределах -4 -6 градусов. Ветер северный, умеренный, вечером до сильного.
ИСТОЧНИК KP.RU