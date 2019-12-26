2019-12-26T01:08:35+03:00
Общество

Ветер северный: о бесснежной погоде во Владивостоке на 26 декабря 2019 года

В регионе преимущественно без осадков
Кристина ГРИН
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Во Владивостоке сегодня без осадков.Во Владивостоке сегодня без осадков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Приморье находится во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков портала Примпогода, в регионе переменная облачность, местами ожидается небольшой снег. Температуры воздуха в пределах -16 -5 градусов.

Переменную облачность прогнозируют сегодня во Владивостоке. Синоптики полагают, что будет без осадков. Дневные температуры колеблются в пределах -9 -11 градусов. Ветер северный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный.

Облачно с прояснением в четверг в Уссурийске. И здесь сегодня без осадков. Днем -10 -12 градусов. Ветер северный умеренный, вечером до сильного.

Без снега сегодня и в Находке. Здесь облачно и с прояснениями. Дневные температуры в пределах -4 -6 градусов. Ветер северный, умеренный, вечером до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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