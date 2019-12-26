2019-12-26T04:34:19+03:00
Общество

Дед Мороз за рулем трамвая: во Владивостоке на линию вышел новогодний транспорт

Пассажиров встретили с елкой, подарками и песнями [фото]
Милана СОКОЛ
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Праздничный трамвай радует пассажиров во Владивостоке. Фото: Павел ДорофеевПраздничный трамвай радует пассажиров во Владивостоке. Фото: Павел Дорофеев
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Коллектив ОАО «Электрический транспорт» решил поздравить жителей и гостей Владивостока с наступающим Новым годом. В преддверии праздника сотрудники предприятия не только украсили один из трамваев, но и организовали настоящее шоу для пассажиров. Гвоздем программы естественно стал Дед Мороз, который и отправил новогодний трамвай в праздничное путешествие. Подарить праздничное настроение помогли его помощница – Снегурочка и исполнители ансамбля «Русская песня».

Пассажиров встречает Дед Мороз. Фото: Павел Дорофеев

Пассажиров встречает Дед Мороз. Фото: Павел Дорофеев

Новогодний трамвай уже стал доброй традицией во Владивостоке. В этот раз пассажиров праздничных рейсов встретили с подарками и концертной программой. В день запуска трамвая сладкие сюрпризы достались самым маленьким приморцам, взрослые же получили новогодние украшения. 31 декабря пассажиры праздничного маршрута получат новогодние открытки. Не забыли специалисты транспортного предприятия и об антураже, вагон украсили как снаружи, так и внутри. В нем красуется новогодняя елка, гирлянды и другая праздничная атрибутика.

Трамвай будет курсировать до конца января. Фото: Павел Дорофеев

Трамвай будет курсировать до конца января. Фото: Павел Дорофеев

Первых пассажиров новогоднего трамвая поздравил и начальник управления транспорта Александр Иванов. По его словам, трамваям сейчас уделяется особое внимание. Совсем скоро в город прибудут 10 единиц транспорта, переданных Владивостоку правительством Москвы. Кстати, очевидцам удалось запечатлеть их под Новосибирском.

Новогодний трамвай будет радовать пассажиров до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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