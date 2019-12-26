Предприимчивая жительница Приморья придумала схему обогащения

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-26T07:29:40+03:00

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37-летняя жительница Артема придумала незатейливую мошенническую схему, призванную обогатить ее. Однако на криминальном пути к успеху встали сотрудники полиции. Как оказалось, мошенница брала в аренду дорогую фототехнику, после чего скрывалась. От действий хитрой дамы пострадали как минимум два человека, ущерб составил больше 300 тысяч рублей.

Сообщение о хищении имущества поступило в Ленинский отдел полиции Владивостока от местного жителя. Мужчина рассказал, что у него в аренду был взят фотоаппарат, однако женщина его не вернула. Злоумышленница внесла оплату за определенное количество дней, после чего пропала. Арендатора удалось найти во время оперативно-розыскных мероприятий. По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, женщина призналась в содеянном. При этом установлена причастность мошенницы к еще одному преступлению. По факту присвоения чужого имущества с причинением значительного ущерба, уже возбуждено уголовное дело. Предприимчивой женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU