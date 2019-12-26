В Приморье сотрудника военкомата поймали на взятке

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T12:04:34+03:00

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В Уссурийске полицейские совместно с военной прокуратурой выявили факт получения крупной взятки работником военкомата. Специалист взял незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Теперь должностному лицу грозит крупный штраф или даже лишение свободы.

Фигурантом уголовного дела стал сотрудник военкомата Уссурийска 1958 года рождения. Преступление выявили специалисты военной прокуратуры совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействии коррупции ОМВД России по городу Уссурийску. По сообщению пресс-службы ведомства, отделом СК России по Уссурийскому гарнизону уже возбуждено уголовное дело. Должностному лицу теперь грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокократной суммы взятки.

«Комсомолка» ранее рассказывала, что в Приморье по подозрению во взятке задержали двух инспекторов ГИБДД. По версии следствия, сотрудники внутренних органов получили от водителя 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU