Срочно идем фотографироваться! Во Владивостоке установили праздничную иллюминацию

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-26T12:00:34+03:00

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Праздничную иллюминацию установили в самом сердце города Владивостока - «Звездное небо» раскинулось над пешеходной зоной по улице Адмирала Фокина. Горожане целыми семьями приезжают полюбоваться на красоту, туристы от них также не отстают – щелчки фотокамер раздаются без умолку.

Гирлянды, по словам представителей городской администрации, пусть и сделаны к празднику, но радовать они теперь будут жителей круглый год. Помимо этого, световые декорации смонтируют на улице Светланской - на участке от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с Алеутской. В общей сложности до конца декабря в приморской столице поставят более 500 новогодних консолей.

Жители города радуются новой фотозоне. Фото: мэрия Владивостока

Напомним, что первые светодиодные консоли во Владивостоке в этом году смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской – вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого, 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта «Чайка».

Иллюминацию установили на улице Адмирала Фокина. Фото: мэрия Владивостока

ИСТОЧНИК KP.RU