Маленькая жительница Владивостока победила в федеральном конкурсе рисунков

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-26T11:31:14+03:00

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8-летняя представительница Владивостока стала одной из победительниц Всероссийского конкурса рисунков. Проект под девизом «Дед Мороз приносит добрые вести» организовала Почта России совместно с Санкт-Петербургским Детским хосписом. Участие в добром состязании приняли дети почти из 70 регионов России. Конкуренцию ребятам составили представители Республики Беларусь и Греции.

Диана Сущенкова из Владивостока заслужила почетное второе место в масштабном конкурсе. Участие в соревнованиях приняли больше 1300 ребят, поэтому конкуренция была действительно серьезной. Самому младшему участнику исполнилось всего 4 года, старшему – 17. При этом работы от воспитанников детских садов, домов-интернатов, учеников общеобразовательных и художественных школ были выполнены в различной технике: акварель, тушь, масло и других. Конкурс прошел под эгидой – «Дед Мороз приносит добрые вести». Жюри оценивало не только привлекательность работ, но и содержание основной тематики – сопереживание другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В целях поддержки паллиативной помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в России рисунки победителей напечатают в лимитированной коллекции почтовой продукции. Также работы могут задействовать для трансляции социальных видеороликов Благотворительного фонда в отделениях почтовой связи. Почта России планирует в будущем продолжить добрую традицию по поддержке социальных фондов для оказания помощи больным детям.

8-летняя Диана Сущенкова из Приморья заняла второе местоФото: Почта России

ИСТОЧНИК KP.RU