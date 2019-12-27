2019-12-27T00:25:25+03:00
Общество

Синоптики предупреждают: в Приморье потенциально опасная погода

На прогностической карте край выделен желтымм цветом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке сегодня сильный ветерВо Владивостоке сегодня сильный ветерФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Синоптики федерального уровня определили в Приморье потенциально опасную погоду. В крае 27 декабря действует предупреждение о сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. На прогностической карте по ДФО региону присвоили желтый уровень, сообщает портал "Росгидромет".

На сегодняшнюю погоду в Приморье наибольшее влияние оказывает гребень антициклона. На небе стоит преимущественно переменная облачность, осадков, по прогнозам экспертов, не ожидается. Температура воздуха -18...-9 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. С севера дует сильный ветер. Температура воздуха -12...-14 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице: переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -12...-14 градусов.

В Находке эксперты установили переменную облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тетя Вера – ты огонь: продавец из Уссурийска прославилась в сети
"Грядет Апокалипсис?" Владивостокцы шокированы 2-балльными пробками
Во Владивостоке разыскивают 35-летнего Александра
Какое еще предпринимательство? Приморец скрывал свой доход от приставов, чтобы не отдавать долг
Синоптики предупреждают: в Приморье потенциально опасная погода
Маленькая жительница Владивостока победила в федеральном конкурсе рисунков
Срочно идем фотографироваться! Во Владивостоке установили праздничную иллюминацию
В Приморье сотрудника военкомата поймали на взятке
Психологи помогут мальчику, который случайно застрелил 4-летнюю сестру из ружья в Приморье
Предприимчивая жительница Приморья придумала схему обогащения
Дед Мороз за рулем трамвая: во Владивостоке на линию вышел новогодний транспорт
Банда дерзких подростков-разбойников пойдет под суд за серию грабежей в Артеме
Ветер северный: о бесснежной погоде во Владивостоке на 26 декабря 2019 года
Ничего нового: Владивосток стоит в восьмибалльных пробках
Пожарные вытащили приморца из горящей квартиры