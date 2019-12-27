Синоптики предупреждают: в Приморье потенциально опасная погода

СЕГОДНЯ 00:23 2019-12-27T00:25:25+03:00

Во Владивостоке сегодня сильный ветер Фото: Алексей ФОКИН

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Синоптики федерального уровня определили в Приморье потенциально опасную погоду. В крае 27 декабря действует предупреждение о сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. На прогностической карте по ДФО региону присвоили желтый уровень, сообщает портал "Росгидромет".

На сегодняшнюю погоду в Приморье наибольшее влияние оказывает гребень антициклона. На небе стоит преимущественно переменная облачность, осадков, по прогнозам экспертов, не ожидается. Температура воздуха -18...-9 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. С севера дует сильный ветер. Температура воздуха -12...-14 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице: переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -12...-14 градусов.

В Находке эксперты установили переменную облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU