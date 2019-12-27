2019-12-27T01:24:51+03:00
Общество

Какое еще предпринимательство? Приморец скрывал свой доход от приставов, чтобы не отдавать долг

С мужчины взыскали 168 тысяч рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчина деньги изыскалМужчина деньги изыскалФото: Олег УКЛАДОВ
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Приморец задолжал 168 тысяч рублей, и, отказываясь отдавать деньги, скрывал свой доход от судебных приставов. Его дважды привлекали за это к административной ответственности, но безрезультатно. Помог только арест его грузовика марки Hino Ranger, 2006 года выпуска, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.

С жалобой на должника в Арсеньевский городской суд обратилась приморочка. Ответчик сознательно не отдавал ей деньги, игнорируя судебного пристава-исполнителя.

- Мужчина привлекался к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), - поделились сотрудники Службы. - Мы наложили арест на его грузовой автомобиль и разъяснили владельцу, что в случае непогашения задолженности в ближайшее время, имущество его реализуем.

Как итог: приморец изыскал необходимую сумму, выплатил, и даже на исполнительский сбор хватило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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