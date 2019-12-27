Какое еще предпринимательство? Приморец скрывал свой доход от приставов, чтобы не отдавать долг
Приморец задолжал 168 тысяч рублей, и, отказываясь отдавать деньги, скрывал свой доход от судебных приставов. Его дважды привлекали за это к административной ответственности, но безрезультатно. Помог только арест его грузовика марки Hino Ranger, 2006 года выпуска, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.
С жалобой на должника в Арсеньевский городской суд обратилась приморочка. Ответчик сознательно не отдавал ей деньги, игнорируя судебного пристава-исполнителя.
- Мужчина привлекался к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), - поделились сотрудники Службы. - Мы наложили арест на его грузовой автомобиль и разъяснили владельцу, что в случае непогашения задолженности в ближайшее время, имущество его реализуем.
Как итог: приморец изыскал необходимую сумму, выплатил, и даже на исполнительский сбор хватило.
ИСТОЧНИК KP.RU