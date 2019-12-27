2019-12-27T01:58:46+03:00
Общество

Во Владивостоке разыскивают 35-летнего Александра

Мужчина ушел из дома и не вернулся
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчину разыскивают по ориентировке "Примпоиск"Мужчину разыскивают по ориентировке "Примпоиск"
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Почти три недели во Владивостоке разыскивают молодого мужчину. Александр Буцкевич вышел из дома на Изумрудной улице еще 8 декабря, но до сих пор так и не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно, сообщает отряд добровольцев "Примпоиск".

Приметы Александра: на вид 35 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волос русый, коротко стрижен. Одежда в момент исчезновения не установлена.

Жителей Приморья просят внимательно присмотреться к ориентировке, быть может, кто-нибудь видел самого Александра или похожего на него мужчину. Сообщить какую-либо информацию о его местонахождении можно по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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