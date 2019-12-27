2019-12-27T02:30:24+03:00
Общество

"Грядет Апокалипсис?" Владивостокцы шокированы 2-балльными пробками

Даже в традиционных местах заторов подозрительно свободное движение
Ангелина КРОВИНА
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Сервис оценил пробки на 2 балла. Карта "Яндекс"Сервис оценил пробки на 2 балла. Карта "Яндекс"
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Пятничное утро 27 декабря оказалось с приятным и очень неожиданным сюрпризом для владивостокцев. В городе, в котором стабильно каждый день стоят высокобалльные пробки, движение на дорогах в час пик оказалось свободно. Шокированные жители добрались до своей работы гораздо раньше обычного времени. Говорят, что к обеду, наверное, грядет апокалипсис, иначе объяснить дорожную ситуацию не могут.

Сервис "Яндекс" оценил сегодня пробки на 9 утра всего лишь на 2 балла. Данные онлайн-карты радуют горожан со всех районов приморской столицы. Даже проспект 100-летия, заторы которого обычно тянутся на многие километры, а местные жители которого складывают ежедневно едва ли не целые легенды про свою жизнь в пробке, горит желтым только на двух небольших участках. Важнейшие транспортные артерии же выделены зеленым цветом.

- Как это нет пробок? - удивляются горожане со "вторяка".

- У нас что после обеда грядет апокалипсис? - вопрошают владивостокцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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