2019-12-27T03:33:25+03:00
Происшествия

Выдавил конкурента: автобус перелетел через бордюр во Владивостоке

Из-за ДТП с пассажирским транспортом осложнено движение на Гоголя
Милана СОКОЛ
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Два автобуса врезались на Гоголя во Владивостоке. Фото: dpscontrol125rusДва автобуса врезались на Гоголя во Владивостоке. Фото: dpscontrol125rus
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Авария с участием сразу двух автобусов произошла в последний рабочий день недели во Владивостоке. Маршрутка и ее более габаритный собрат не поделили дорогу в районе Гоголевской развязки. Что именно послужило причиной аварии, еще предстоит установить специалистам.

Транспортные средства заняли внушительную часть проезда на Гоголя в направлении ВГУЭС и «Инструментального завода». Некоторые автомобилисты уверены, что у одного из участников попросту отказали тормоза. Другие же склоняются к версии, что водители пассажирского транспорта, как всегда спешили, вот и случился неприятный казус. Точную причину происшествия выяснят полицейские. Пока же на аварийном участке наблюдается крайне замедленное движение. Тем, кто не желает простаивать в пробке, стоит заранее продумать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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