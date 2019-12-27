Выдавил конкурента: автобус перелетел через бордюр во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:33 2019-12-27T03:33:25+03:00

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Авария с участием сразу двух автобусов произошла в последний рабочий день недели во Владивостоке. Маршрутка и ее более габаритный собрат не поделили дорогу в районе Гоголевской развязки. Что именно послужило причиной аварии, еще предстоит установить специалистам.

Транспортные средства заняли внушительную часть проезда на Гоголя в направлении ВГУЭС и «Инструментального завода». Некоторые автомобилисты уверены, что у одного из участников попросту отказали тормоза. Другие же склоняются к версии, что водители пассажирского транспорта, как всегда спешили, вот и случился неприятный казус. Точную причину происшествия выяснят полицейские. Пока же на аварийном участке наблюдается крайне замедленное движение. Тем, кто не желает простаивать в пробке, стоит заранее продумать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU