СК Приморья возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки от выстрела из ружья

СЕГОДНЯ 03:45 2019-12-27T03:45:31+03:00

По предварительным данным оперативников, оружие оставил в доступном для детей месте отец. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Трагедия случилась в Дальнереченске 25 декабря. Взрослые оставили в квартире без присмотра охотничье ружье. Любопытный сын решил посмотреть на огнестрел и, вероятнее всего, во время игры случайно спустил курок и выстрелил в 4-летнюю сестру. Пуля попала в живот малышки, и от полученного ранения она скончалась.

По предварительным данным оперативников, оружие оставил в доступном для детей месте отец мальчика и девочки. Мамы детей в момент ЧП дома не было.

Сотрудники регионального СК по статье «Причинение смерти по неосторожности» уже возбудили уголовное дело.

- На месте происшествия проведен осмотр, изъято охотничье ружье. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отмечают, что в рамках разбирательства намерены дать оценку факту небрежного хранения охотничьего ружья. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU