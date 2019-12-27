2019-12-27T06:37:00+03:00
Общество

Хочешь в отпуск, плати долги: жителю Владивостока пришлось рассчитаться с приставами

Мужчине, как и трем миллионам россиян, ограничили выезд за границу
Милана СОКОЛ
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Из-за долгов россиян не выпустят за границуИз-за долгов россиян не выпустят за границуФото: Олег ЗОЛОТО
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Злостный должник из Владивостока погасил выплату по кредитам, после того, как мужчине ограничили выезд за границу. Запланированный отпуск в теплой стране попросту оказался под угрозой. По данным Федеральной службы судебных приставов, из-за долгов уехать на новогодние праздники из России не смогут около 3 миллионов 400 тысяч местных жителей.

Судебные приставы по Первомайскому району Владивостока в рамках исполнительного производства в отношении 34-летнего мужчины, пытались взыскать долги. Однако гасить задолженность по кредитам местный житель не спешил. Поэтому приставы ограничили выезд приморца за пределы родины. По сообщению пресс-службы УФССП России по Приморскому краю, только после этого мужчина исполнил финансовые обязательства, включая оплату исполнительского сбора. Специалисты напоминают всем, кто собрался выехать за границу, что проверить себя на наличие или отсутствие долгов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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