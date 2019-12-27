2019-12-27T08:01:28+03:00
Происшествия

«Лошадь сбила Ипсум»: в Приморье машина улетела в кювет после встречи с животным

Авария произошла в районе села Степное
Милана СОКОЛ
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Автомобилист встретил лошадь на своем пути. Фото: dpskontrol125rusАвтомобилист встретил лошадь на своем пути. Фото: dpskontrol125rus
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ДТП с участием автомобиля и животного произошло вечером в районе приморского села Степное. По свидетельствам очевидцев, владелец Toyota ipsum не заметил в темноте лошадь. В результате столкновения машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.Информация о пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, авария случались на дороге вблизи села Степное. Как уверяют свидетели, причиной происшествия стало именно столкновение с лошадью. Пользователи социальных сетей в комментариях жалеют животное, однако не обошлись от язвительных шуток.

–Реально, тут больше похоже, что лошадь сбила машину, – отмечают приморцы.

Стоит отметить, что аварии с участием животных в приморском крае отнюдь не редкость. «КП»-Владивосток» ранее писала, что летом серьезное ДТП в Надеждинском районе Приморья произошло из-за гуляющей по трассе коровы. Животное погибло на месте, водителю микрогрузовика пришлось искать хозяина буренки для возмещения ущерба, причиненного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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