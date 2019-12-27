Не повезло под Новый год, на рынке Владивостока изъяли норковые шубы и дубленки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-27T10:55:46+03:00

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Работники Владивостокской таможни совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора по Приморскому краю провели рейд на одном из рынков Владивостока. Во время проверки специалисты обнаружили не промаркированный контрольными идентификационными знаками, соответственно продавец не смог подтвердить его качество и легальность производства. Шубы, натуральные дубленки, пальто и куртки из меха были изъяты.

По сообщению пресс-службы Владивостокской таможни, специалисты выявили незаконную реализацию товара, в связи с чем на изделия был наложен арест. Сотрудники ведомства изъяли 25 кожаных дубленок, пальто из меха норки, чернобурой лисы, овчины и кролика. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за продажу товаров без соответствующей маркировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU