В Приморье осудят мужчину, который избил и замотал сожительницу скотчем
В Октябрьском районе Приморья завершилось расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы, которое привело к смерти человека. 65-летний мужчина решил наказать свою сожительницу за аморальное поведение, обвиняемый избил ее и замотал скотчем, чтобы обездвижить. При этом нападавший перекрыл доступ кислорода, естественно, что пассия через какое-то время попросту задохнулась.
По сообщению пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, трагедия произошла летом на улице Советская в селе Галенки Октябрьского района. В порыве злости мужчина нанес побои своей сожительнице, обмотал ее скотчем и оставил на веранде. Женщина погибла из-за нехватки кислорода. Испугавшись, злоумышленник попытался скрыть следы преступления, поэтому спрятал тело пассии в яме и закопал. На данный момент следователи собрали достаточно доказательств вины приморца, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением прокурора уже передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU