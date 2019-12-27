Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-27T11:45:25+03:00

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Пятница сегодня явно не задалась у водителей автобусов во Владивостоке. С утра движение в городе частично заблокировали маршрутка и ее более габаритный собрат. Вечером же дорогу в самом сердце приморской столицы не смогли поделить сразу 4 автобуса. По свидетельствам очевидцев, движение со Светланской на Океанский проспект полностью заблокировано.

Авария с участием автобусов случилась напротив площади Борцов Революции. Кто стал зачинщиком массового столкновения еще предстоит установить полицейским. Как уверяют свидетели участниками ДТП стали 4 автобуса, проезд со Светланской на Океанский проспект перекрыт. Транспортный коллапс затронул весь центр. Автовладельцы сообщают, что пробка наблюдается на Алеутской, Адмирала Фокина, Фонтанной, Пологой, Тигровой, 1-ой морской, Бестужева и Верхнепортовой. Поездку в самое сердце приморской столицы на данный момент лучше явно отложить.

Автобусы слишком резво отъехал от остановки. Фото: Роман Сигида/Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU