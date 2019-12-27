2019-12-27T11:45:25+03:00
Происшествия

Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока

4 пассажирских транспортных средства полностью перегородили проезд
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автобусы заблокировали проезд по главной дороге. Фото: dpskontrol125rusАвтобусы заблокировали проезд по главной дороге. Фото: dpskontrol125rus
Изменить размер текста:

Пятница сегодня явно не задалась у водителей автобусов во Владивостоке. С утра движение в городе частично заблокировали маршрутка и ее более габаритный собрат. Вечером же дорогу в самом сердце приморской столицы не смогли поделить сразу 4 автобуса. По свидетельствам очевидцев, движение со Светланской на Океанский проспект полностью заблокировано.

Авария с участием автобусов случилась напротив площади Борцов Революции. Кто стал зачинщиком массового столкновения еще предстоит установить полицейским. Как уверяют свидетели участниками ДТП стали 4 автобуса, проезд со Светланской на Океанский проспект перекрыт. Транспортный коллапс затронул весь центр. Автовладельцы сообщают, что пробка наблюдается на Алеутской, Адмирала Фокина, Фонтанной, Пологой, Тигровой, 1-ой морской, Бестужева и Верхнепортовой. Поездку в самое сердце приморской столицы на данный момент лучше явно отложить.

Автобусы слишком резво отъехал от остановки. Фото: Роман Сигида/Facebook

Автобусы слишком резво отъехал от остановки. Фото: Роман Сигида/Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока
Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока
В АО «Восточный Порт» отметили заслуги лучших работников предприятия
В Приморье осудят мужчину, который избил и замотал сожительницу скотчем
Не повезло под Новый год, на рынке Владивостока изъяли норковые шубы и дубленки
«Лошадь сбила Ипсум»: в Приморье машина улетела в кювет после встречи с животным
Хочешь в отпуск, плати долги: жителю Владивостока пришлось рассчитаться с приставами
СК Приморья возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки от выстрела из ружья
Выдавил конкурента: автобус перелетел через бордюр во Владивостоке
Тетя Вера – ты огонь: продавец из Уссурийска прославилась в сети
"Грядет Апокалипсис?" Владивостокцы шокированы 2-балльными пробками
Во Владивостоке разыскивают 35-летнего Александра
Какое еще предпринимательство? Приморец скрывал свой доход от приставов, чтобы не отдавать долг
Синоптики предупреждают: в Приморье потенциально опасная погода
Маленькая жительница Владивостока победила в федеральном конкурсе рисунков
Срочно идем фотографироваться! Во Владивостоке установили праздничную иллюминацию
В Приморье сотрудника военкомата поймали на взятке
Психологи помогут мальчику, который случайно застрелил 4-летнюю сестру из ружья в Приморье
Предприимчивая жительница Приморья придумала схему обогащения
Дед Мороз за рулем трамвая: во Владивостоке на линию вышел новогодний транспорт
Банда дерзких подростков-разбойников пойдет под суд за серию грабежей в Артеме
Ветер северный: о бесснежной погоде во Владивостоке на 26 декабря 2019 года
Ничего нового: Владивосток стоит в восьмибалльных пробках
Пожарные вытащили приморца из горящей квартиры