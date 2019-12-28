Погода во Владивостоке и Приморье на 28 декабря 2019 года

СЕГОДНЯ 03:02 2019-12-28T03:02:34+03:00

В крае сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -18...-7°C.

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Сегодня, 28 декабря, в Приморье погоду определяет антициклон, сообщает "Примпогода".

В крае сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -18...-7°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°С, утром -17...-19°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -9...-11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

ИСТОЧНИК KP.RU