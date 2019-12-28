В Уссурийске полицейские накрыли точку по продаже небезопасной пиротехники
Предлприниматели продавали фейерверки в жилом доме
Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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В Уссурийске полицейские и сотрудники МЧС пресекли торговлю небезопасной пиротехникой.
В ходе рейда полицейские и сотрудники МЧС выявили в Уссурийске два магазина на улице Некрасова, осуществлявших торговлю пиротехническими изделиями с нарушением закона.
Павильоны, где осуществлялась торговля, расположены на первых этажах жилых домов, что запрещено требованиями пожарной безопасности. Более 350 единиц пиротехнических изделий изъяты из незаконного оборота.
Материалы в отношении владельцев магазинов направлены в Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU