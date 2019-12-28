В Уссурийске полицейские накрыли точку по продаже небезопасной пиротехники

СЕГОДНЯ 05:07 2019-12-28T05:07:01+03:00

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В Уссурийске полицейские и сотрудники МЧС пресекли торговлю небезопасной пиротехникой.

В ходе рейда полицейские и сотрудники МЧС выявили в Уссурийске два магазина на улице Некрасова, осуществлявших торговлю пиротехническими изделиями с нарушением закона.

Павильоны, где осуществлялась торговля, расположены на первых этажах жилых домов, что запрещено требованиями пожарной безопасности. Более 350 единиц пиротехнических изделий изъяты из незаконного оборота.

Материалы в отношении владельцев магазинов направлены в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU