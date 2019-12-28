Около центральной площади Владивостока заработала новогодняя продуктовая ярмарка

СЕГОДНЯ 06:10 2019-12-28T06:10:52+03:00

Ярмарка будет работать 28 и 29 декабря, а также 4 и 5 января с 10:00 до 17:00

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Сегодня, 28 декабря, в центре Владивостока начинает работать новогодняя продуктовая ярмарка. Здесь можно купить товары из Приморья: мясную продукцию, овощи, соленья, копчености, мёд, выпечку, ягоду, дикоросы, домашний сыр и другие товары. Ярмарка будет работать 28 и 29 декабря на площадке возле здания краевой администрации на улице Светланской.

Горожане и гости приморской столицы приобретают на ярмарке как продукты к новогоднему столу, так и различные дикоросы и мёд.

Все товары произведены в Приморье. Покупая здесь продукцию, горожане не только отдают предпочтение местному производителю, но и выбирают качественный товар. В этот раз на ярмарке свою продукцию представляют производители продовольственных товаров и владельцы частных фермерских подворий из Спасска-Дальнего, Арсеньева, Анучинского района, Суражевки, Уссурийска, Артёма, Владивостока, Милоградово и других городов и районов Приморья.

Приобрести продукцию от местных товаропроизводителей можно будет и накануне Рождества. Ярмарка развернется в центре города также 4 и 5 января. Время работы ярмарки: с 10 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU