Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею продлен до 9 января

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-28T07:02:57+03:00

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Во Владивостоке продлен прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею. Документы принимаются до 12:00 9 января. Соревнования среди любительских команд пройдут с 11 января по 16 февраля.

Для участия в турнире необходимо отправить заявку на электронную почту sport_vladivostok@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». На сегодняшний день на участие в турнире уже заявились шесть команд. Это «Реактор», «Снежные львы», «Феникс», «Адмирал Кузнецов», «Труд» и «Ярость». Также известно, что в этом сезоне за команду «Снежные львы» будут выступать две девушки - Елена Шацкая и Наталья Мисюра.

К участию в турнире допускаются совершеннолетние хоккеисты (игроки 16-17 лет – только при наличии разрешения родителей или опекуна), не участвующие в официальных соревнованиях любого статуса последние два сезона и не имеющие когда-либо контракты с профессиональными хоккейными клубами или опыт выступления за такие клубы. Вратари допускаются без ограничения по квалификации. Состав команды не может превышать 22 человека, включая тренера и представителя. При этом переход игроков из одной команды в другую запрещен. Каждая команда должна иметь свое название и одинаковый комплект игровых маек.

Турнир по дворовому хоккею будет проходить на муниципальных открытых хоккейных коробках и крытых ледовых площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU