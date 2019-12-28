В 2020 году в Приморье возобновят производство мяса птицы

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-28T08:09:03+03:00

Губернатор Приморья заявил, что ООО "Агроптица" при поддержке инвестора на базе производства ЗАО "Михайловский бройлер" возобновит поставки птицы на прилавки края

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В 2020 году в Приморье будет восстановлено производство мяса птицы, заявил губернатор края Олег Кожемяко.

После банкротства компании "Михайловский бройлер" на прилавках края фактически не осталось местной птицы. Остались лишь небольшие фермерские хозяйства. По словам главы Приморья, первая продукция в магазинах края появится уже в январе 2020 года. Пока же куриное мясо поставляют производители из Амурской и Белгородской областей.

- На базе производства ЗАО "Михайловский бройлер" птицеводческую отрасль в Приморье будет возрождать ООО "Агроптица". Необходимое финансирование обеспечит инвестор "Ратимир". Первая продукция появится в магазинах края уже в январе 2020 года, - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На предприятие уже трудоустроены 150 человек. Предусмотрены меры поддержки на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники. Планируется, что на первом этапе птицефабрика будет выпускать 400-500 тонн продукции в месяц. Акцент будет сделан на глубокую переработку и производство охлажденных полуфабрикатов.

ИСТОЧНИК KP.RU