Изменение графика работы медучреждений Приморья в праздничные дни 2020

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-28T09:35:05+03:00

Изменения будут действовать в период новогодних и рождественских каникул – с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года

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В департаменте здравоохранения Приморского края сообщили об изменениях графика работы подведомственных учреждений в период новогодних и рождественских каникул – с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.

28 декабря во всех медучреждениях края – рабочий день, как в обычную субботу; 30 декабря (понедельник) – полный рабочий день; 31 декабря (вторник) – предпраздничный рабочий день до 18.00.

Выходные дни – 29 декабря, 1, 2, 5, 7 и 8 января.

3, 4 и 6 января в поликлинических отделениях детских и взрослых медицинских организаций будет организована работа дежурной службы, лабораторий, необходимых узких специалистов и службы неотложной помощи. Работать эти учреждения будут 3 и 6 января с 9.00 до 18.00, а 4 января – с 9.00 до 15.00.

С 9 января медицинские организации будут работать в обычном режиме.

Экстренная медицинская помощь жителям Приморья в дни январских каникул будет оказываться круглосуточно. В режиме 24 на 7 будут работать служба скорой медицинской помощи, травматологические пункты, дежурные больницы, а также Служба скорой медицинской помощи.

Во Владивостоке главную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы №1 и №2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях.

Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике на Уборевича, 14.

Все травмпункты Приморья работают в праздничные дни в круглосуточном режиме.

В случае травматизма жители и гости Владивостока могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8 (423) 231-54-39.

Всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут также уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU