Мокрый снег, ветер до 25 м/с и риск ДТП: МЧС предупреждает приморцев о грядущей опасности

СЕГОДНЯ 02:50 2019-12-29T02:53:28+03:00

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Завтра, 30 декабря, на территории южных районов Приморья ожидается мокрый снег, сильный ветер до 25 метров в секунду и понижение температуры. Из-за гололедицы повышается риск ДТП и травматизм пешеходов. Жителей просят быть внимательными и в случае неприятностей звонить в экстренные службы, сообщает Приморское УГМС.

Сегодня же на погоду в крае оказывает влияние поле повышенного атмосферного давления. Местами в регионе снег. Преимущественно умеренный ветер берет направление с севера, со второй половины дня будет дуть с юга. Температура воздуха -15...-2 градуса.

Переменная облачность отмечается 29 декабря на небе Владивостока. Северный и северо-западный ветер днем не превысит планку умеренного, но к вечеру со сменой направления усилится. Также ближе к темному времени суток синоптики передают небольшой снег. Температура воздуха -2...-4 градуса, в утренние часы -11...-13 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, небольшая облачность. Умеренный ветер берет направление с севера, во второй половине начнет дуть с юга. Преимущественно сегодняшний день обойдется без осадков. Температура воздуха -4...-6 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха 0...-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU