2019-12-29T07:10:07+03:00
Общество

15-летнему мальчику из Приморья ампутировали ногу из-за халатности медиков

Подростка своевременно не транспортировали из больницы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Подростку ампутировали нижнюю конечность из-за халатности врачейПодростку ампутировали нижнюю конечность из-за халатности врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уголовное дело возбудили во Владивостоке из-за халатности медиков. Специалисты КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» вовремя не транспортировали 15-летнего ребенка из больницы Ханкайкого района. Подросток несвоевременно получил квалифицированную помощь, и ему пришлось ампутировать ногу, сообщает СУ СК по Приморскому краю. Случай произошел в начале июля этого года.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, чьи действия (бездействие) повлекли тяжкие последствия.

Напомним, что в Следственном комитете в этом году был создан специальный отдел, который занимается медицинскими делами. Правоохранители реагируют на жалобы и обращения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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