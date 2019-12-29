"Неужели не жалко машину?" В Приморье провалилось под лед очередное авто
Утром 28 декабря на реке Артемовка под лед провалился очередной автомобиль. По сообщениям очевидцев, никто не пострадал.
В социальных сетях разлеталась видеозапись с места происшествия. На момент съемки передняя часть машины уже потонула.
Рыбаки в Приморье все еще игнорируют предупреждения от МЧС. Видео: @vladivostok125.! другой источник
На кадрах видно, что затонувший автомобиль далеко не единственный - рядом расположились еще несколько машин. А ведь представители краевого МЧС регулярно предупреждают приморцев, в особенности любителей зимней рыбалки, об опасности тонкого льда.
- Главное управление настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморья не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на тонкий лёд, а также быть бдительными к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.
Пользователи в соцсетях бурно комментируют ЧП вот уже вторые сутки.
- "Одно и то же каждый год", "Неравный бой за навагу с предсказуемым результатом продолжается", "Оштрафовать надо за выезд на лед".
Некоторые, судя по всему, за автомобиль огорчились даже больше, чем сами владельцы.
- "Неужели не жалко машину? Понятное дело - рыбалка, процесс и все такое... Но ведь это кровно нажитое".
Кстати, Майхе - как называет место автор ролика - старое название реки.
ИСТОЧНИК KP.RU