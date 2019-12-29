"Неужели не жалко машину?" В Приморье провалилось под лед очередное авто

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-29T08:35:21+03:00

По словам очевидцев, никто не пострадал. Скрин из видео @vladivostok125

Изменить размер текста: A A

Утром 28 декабря на реке Артемовка под лед провалился очередной автомобиль. По сообщениям очевидцев, никто не пострадал.

В социальных сетях разлеталась видеозапись с места происшествия. На момент съемки передняя часть машины уже потонула.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752384" frameborder="0"></iframe> Рыбаки в Приморье все еще игнорируют предупреждения от МЧС. Видео: @vladivostok125.! другой источник

На кадрах видно, что затонувший автомобиль далеко не единственный - рядом расположились еще несколько машин. А ведь представители краевого МЧС регулярно предупреждают приморцев, в особенности любителей зимней рыбалки, об опасности тонкого льда.

- Главное управление настоятельно рекомендует жителям и гостям Приморья не рисковать своей жизнью и здоровьем, выходя на тонкий лёд, а также быть бдительными к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Пользователи в соцсетях бурно комментируют ЧП вот уже вторые сутки.

- "Одно и то же каждый год", "Неравный бой за навагу с предсказуемым результатом продолжается", "Оштрафовать надо за выезд на лед".

Некоторые, судя по всему, за автомобиль огорчились даже больше, чем сами владельцы.

- "Неужели не жалко машину? Понятное дело - рыбалка, процесс и все такое... Но ведь это кровно нажитое".

Кстати, Майхе - как называет место автор ролика - старое название реки.

ИСТОЧНИК KP.RU