2019-12-29T08:58:32+03:00
Происшествия

Пожарные потушили частный дом во Владивостоке

С огнем боролись 15 человек личного состава
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке потушили частный домВо Владивостоке потушили частный домФото: Олег УКЛАДОВ
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Спасатели потушили огонь, охвативший большую площадь в частном доме на улице Фанерная во Владивостоке. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работали 15 человек личного состава пожарно-спасательной службы, рассказали сотрудники МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления в 10.53 минуты. Первые расчеты пожарных прибыли к полыхающему одноэтажному зданию уже спустя 9 минут. Сразу же принялись тушить пламя.

- Отмечалось сильное задымление. Работало звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горит комната, - отметили в профильном ведомстве.

В 11.33 специалисты полностью ликвидировали возгорание. Общая площадь распространения огня составила 20 квадратных метров. К тушению привлекались 15 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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