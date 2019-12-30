2019-12-30T00:36:32+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 30 декабря 2019 года: снег, тепло и ветер северный

Осадки ожидаются почти на всей территории региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Средняя температура воздуха будет в пределах -12…-1 градусСредняя температура воздуха будет в пределах -12…-1 градусФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 30 декабря, в Приморье облачно, ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах на дорогах гололед. Ветер северный умеренный до сильного, на южном побережье - сильный. Средняя температура воздуха будет в пределах -12…-1 градус.

Во Владивостоке облачно, в первой половине дня с 70-процентной вероятностью пойдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Утром ожидается туман. Ветер северный, северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный, вечером очень сильный. Столбики термометров покажут -7...-9°С, утром -1…3 ниже ноля.

В Уссурийске облачно, в первой половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха ожидается в районе -3…-5 градусов.

В Находке облачно, временами небольшой дождь со снегом. Ветер северный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух прогреется до -1…+1 градуса, во второй половине дня понижение - 3…5 градусов со знаком минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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