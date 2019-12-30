2019-12-30T01:40:09+03:00
Общество

«Бедный дедушка, слезы утирает»: приморские рыбаки въехали в бетонное ограждение

Машина превратилась в груду искореженного металла [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Рыбаки не заметили бетонное ограждение и на полной скорости въехали в него. Фото: dps_vlРыбаки не заметили бетонное ограждение и на полной скорости въехали в него. Фото: dps_vl
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В районе приморской деревни Речицы мужчины на джипе въехали в бетонное ограждение. По сообщениям очевидцев, они ехали на рыбалку, однако не доехали до бухты всего около 200 километров.

Фотографии ДТП моментально разлетелись по сети. В подписях к снимкам сообщается, что мужчины выехали еще в темное время суток, вероятно, ранним утром. Рыбаки не заметили бетонное ограждение и на полной скорости въехали в сооружение, поставленное строителями.

На снимках из соцсетей видны повреждения, которое получила машина - джип всмятку, а на его останках сидит пожилой мужчина, который вытирает слезы. О погибших и серьезно пострадавших не сообщается.

В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то жалеет пострадавших, а кто-то считает, что они виноваты сами - дорогу ремонтируют и ездить по ней пока нельзя.

На снимках видны повреждения, которое получила машина - джип всмятку. Фото: dps_vl

На снимках видны повреждения, которое получила машина - джип всмятку. Фото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

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