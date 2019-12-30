2019-12-30T03:56:28+03:00
Происшествия

Жительница Приморья переборщила с местью за избиение и попала под следствие

Она зарезала сожителя, теперь ей грозит тюремное заключение
Кристина ГРИН
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Мстительной женщине грозит до 15 лет лишения свободы.Мстительной женщине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Случилось все в Артеме 27 сентября этого года. Изрядно выпившая 34-летняя женщина схватила нож и зарезала своего 31-летнего сожителя. Тело мужчины нашли со смертельным ранением в области шеи. Как удалось выяснить следствию, дама таким жестоким образом отомстила ему за то, что он ее избил незадолго до убийства.

- В отношении 34-летней жительницы Приморья возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют по статье «Убийство», - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинительным заключением его направили в суд для рассмотрения по существу. Мстительной женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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