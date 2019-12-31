2019-12-31T03:41:00+03:00
Общество

Невозможное, возможно: в предновогоднее утро дороги Владивостока опустели

Загруженность магистралей – 0 баллов. Специалисты всю ночь чистили снег
Милана СОКОЛ
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В городе без пробок и проблем на дорогахВ городе без пробок и проблем на дорогахФото: Милана СОКОЛ
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Предпраздничная суета, захватившая Владивосток в последнюю неделю, сегодня утром сошла на нет. Впервые за долгое время карта приморской столицы – вся зеленая, а приложение «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность дорог в 0 баллов. Кстати о самих дорогах, по сообщению от мэрии города, очистка магистралей велась всю ночь. Покрытие зачищалось от снега и обрабатывалось химреагентами. Специалисты продолжают ручную уборку виадуков, лестниц и тротуаров.

Ночью специалисты дорожных служб занимались уборкой снега во всех районах города. Звенья тракторов-щеток сметали его к прибордюрной полосе, а машины для нанесения химреагента и песко-соляной смеси работали на спусках и подъемах.Для многих жителей Владивостока 31 декабря стало выходным. Поэтому в предновогоднее утро дороги города оказались свободны и коммунальщики смогли спокойно продолжить уборку снега.

– С раннего утра работы по уборке снега продолжаются на пешеходных зонах. Рабочие вручную и с помощью малой коммунальной снегоуборочной техники очищают тротуары, виадуки, переходы, автобусные остановки и лестницы. К уборке снега и наледи на своих прилегающих территориях оперативно должны также преступить организации и предприятия различных форм собственности», – сообщили специалисты штаба по ликвидации последствий непогоды, работающего при муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».

Стоит отметить, что к уборке территории должны присоединиться и специалисты управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности. Они обязаны своевременно очистить от снега и образовавшейся наледи, прилегающие к их зданиям окрестности. Обо всех нарушениях горожане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС по телефону 2222-333. Также о проблемах можно рассказать по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Подобная обстановка на дороге - действительно редкость Фото: Яндекс.Пробки

Подобная обстановка на дороге - действительно редкостьФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU

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