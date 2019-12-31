Приморский участковый обманул запойную женщину на квартиру и убил ее стекломоем

СЕГОДНЯ 03:09 2019-12-31T03:09:15+03:00

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В Приморье ушлый участковый Кирилл (имена изменены - прим.ред.) нашел на своей подведомственной территории Ольгу, которая вела неподобающий образ жизни. У 49-летней дамы был единственный плюс - своя квартира, на нее-то и нацелился полицейский. Кирилл регулярно спаивал Ольгу, втерся в доверие, а потом убил изощренным способом.

Происходило все весной 2018 года. Безработную Ольгу знали многие - она часто не давала покоя соседям, собирая шумные компании, которые только и делали, что изрядно принимали на грудь. Полицейский смекнул, что легко можно стать обладателем квартиры, достаточно только войти в доверие к запойной женщине.

Тогда Кирилл пошел понятным путем - стал регулярно приносить Ольге алкоголь. Участковый убедил даму, что может вести ее дела, передавая ей часть прибыли. Ольга согласилась, но фактически подписала доверенность на право распоряжаться всем своим имуществом.

По этой доверенности Кирилл якобы продал квартиру теще за четыре миллиона рублей. Когда Ольга обо всем узнала, участковый испугался и решил предотвратить ее поход в полицию. Способ для этого он выбрал жестокий.

Кирилл смешал стеклоомывающую жидкость с алкогольной настойкой. Эту смертельную смесь он принес Ольге и выдал за элитный алкоголь. Смерть женщины наступила от острого отравления суррогатами алкоголя – метиловым спиртом.

- Уголовное дело было возбуждено по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения» и «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление». Материалы направлены в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Участковому грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU