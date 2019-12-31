Во Владивостоке 1 января ограничат движение автомобилей

СЕГОДНЯ 04:02 2019-12-31T04:05:03+03:00

Движение и парковка будут ограничены более пяти часов

Изменить размер текста: A A

В первый день 2020 года во Владивостоке состоится новогодний костюмированный забег. Маршрут пройдет о улице Корабельная Набережная, ее часть будет закрыта для машин.

Забег будет проходить в два этапа: в 9:00 стартуют дети, через полчаса - взрослые. Люди в костюмах побегут от штаба Тихоокеанского флота до набережной Цесаревича.

Однако не вся Корабельная Набережная будет закрыта - движение и парковка будет ограничена от дома №1 «а» до пересечения с домом №21. Временный запрет вступит в силу в 7:30 утра и продлится до 13:00 часов дня.

Маршрут забега пройдет о улице Корабельная НабережнаяФото: vlc.ru

В пресс-службы мэрии Владивостока добавили, что объехать данные участки можно будет по Светланской, Светланскому переулоку, Корабельной Набережной и Алеутской.

ИСТОЧНИК KP.RU