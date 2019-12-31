Местная владивостоксая забава автокерлинг с ледяной горы попала на видео

СЕГОДНЯ 04:26 2019-12-31T04:26:48+03:00

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Несколько лет подряд на Эгершельде в районе улицы Морозова образуется настоящее ледяное препятствие для автомобилистов. Коварная горка приносит потери тем, кто решается ее преодолеть. Не обошлось без автокерлинга и накануне, после обрушившегося на Владивосток снегопада. Участниками массового ДТП стали авто различного класса.

Несмотря на обработку противоголелдными реагентами основных магистралей и расчистку города стараниями коммунальщиков, многие межквартальные дороги успели обледенеть из-за разгула стихии. В их числе оказалась и относительно небольшая горка на улице Морозова. Где уже по традиции не смогли поделить проезд автомобилисты. Машины поочередно просто начали скатываться друг на друга. При этом владельцы подбитых авто пытались тщетно предупредить других участников дорожного движения, чтобы остановить череду столкновений. Участники первого ДТП даже не успели выставить аварийный знак, как к ним присоединялись новые пострадавшие. Людям оставалось лишь размахивать руками и пытаться устоять на скользкой горке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752705" frameborder="0"></iframe> Автокерлинг по-владивостокси.Видео: dpskontrol125rus

По словам местных жителей, подобная ситуация на Морозова возникает ежегодно. Поэтому очередной автокерлинг был многими воспринят весьма спокойно. Жители других районов города сочувствуют оказавшимся в гуще событий автомобилистам. Видео, распространившееся в социальных сетях, уже просмотрели больше 10 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU