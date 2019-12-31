2019-12-31T05:36:49+03:00
Общество

Многострадальную улицу Станюковича на Эгершельде снова закроют

Движение машин и парковка будут запрещены на шесть дней
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Временные ограничения будут действовать с 3 по 9 январяВременные ограничения будут действовать с 3 по 9 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во Владивостоке временно закроют для машин улицу Станюковича, причина - строительство теплосети. Временные ограничения будут действовать с 3 по 9 января.

Парковка и движение машин будут запрещены от пересечения улицы Станюковича с улицей Лейтенанта Шмидта до дома № 10 по улице Станюковича. Ограничения вступят в силе в 9:00 утра 3 января и продлятся до 23:00 вечера 9 января.

- Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбрать для объезда улицы Набережную, 1-ю Морскую, Бестужева и Лейтенанта Шмидта, - добавили в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, несколько лет назад, прямо в День всех влюбленных часть улицы обвалилась на стройплощадку буквально под колесами проезжавших мимо автомобилей. Чудом удалось избежать жертв, но обвал оголил трубопровод центрального отопления, поставив под угрозу остаться без тепла весь Эгершельд, порядка 100 многоквартирных домов. С тех пор Станюковича долго восстанавливали, некоторое время движение было односторонним. Но и до сих пор приходится иногда перекрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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