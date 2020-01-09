2020-01-09T04:06:04+03:00
Происшествия

Ограбили на 400 тысяч: три приморца обвиняются в разбойных нападениях

Подозреваемых задержали и заключили под стражу
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Мужчины нападали на финансовые организации и букмекерские конторы. Фото: УМВД по Приморскому краюМужчины нападали на финансовые организации и букмекерские конторы. Фото: УМВД по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Троих жителей города Артема задержали и заключили под стражу. Молодых людей обвиняют в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых компаний и букмекерских контор. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей. Подозреваемым грозит тюремный срок до десяти лет, сообщает УМВД по Приморскому краю.

В конце 2018 года по Приморью прокатилась волна разбойных нападений. Так, в офис одной из артемовских финансовых компаний на улице Фрунзе, вломился мужчина. Угрожая сотрудникам организации предметом, конструктивно похожим на пистолет, он похитил свыше 68 тысяч рублей. До этого три приморца нападали на букмекерскую контору и две финансовые организации. Следователи установили причастность мужчин в возрасте 25, 28 и 30 лет к преступлениям.

- В ходе обыска у одного из подозреваемых был изъят обрез охотничьего ружья, пистолет «Маузер» и боеприпасы. Экспертиза установила, что пистолет и обрез охотничьего ружья не пригодны для стрельбы. Изъятые патроны для использования пригодны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), - делится пресс-служба профильного ведомства.

Следователи изъяли у задержанных оружие. Фото: УМВД по Приморскому краю

Следователи изъяли у задержанных оружие. Фото: УМВД по Приморскому краю

За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, правоохранители возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ. Все материалы направили для рассмотрения в суд Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье коммунальная компания задолжала 5 миллионов рублей
Движение на улице Капитана Шефнера наконец-то откроют
Ограбили на 400 тысяч: три приморца обвиняются в разбойных нападениях
Из центра Владивостока вывезли 250 КамАЗов снега
В сети появилось полное видео скандального «избиения» в стоматологии Уссурийска
Лишили жизни и бросили на остановке: тело мужчины нашли в поселке Славянка
Въезд большегрузов на территорию Владивостока ограничили
Гололедица и снежные накаты: синоптики предупреждают об опасной погоде на 9 января 2020 года во Владивостоке
69 ДТП, 3 со смертельным исходом – полиция Приморья обнародовала статистику последствий снегопада
Выпил, закусил, убил: приморские следователи разбираются в рождественском уголовном деле
Две дамы, один грабитель: в Уссурийске поймали серийного разбойника
Вероятность снега – 100%: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 8 января 2020 года
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат