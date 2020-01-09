Ограбили на 400 тысяч: три приморца обвиняются в разбойных нападениях

9 Янв. 2020 2020-01-09T04:06:04+03:00

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Троих жителей города Артема задержали и заключили под стражу. Молодых людей обвиняют в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых компаний и букмекерских контор. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей. Подозреваемым грозит тюремный срок до десяти лет, сообщает УМВД по Приморскому краю.

В конце 2018 года по Приморью прокатилась волна разбойных нападений. Так, в офис одной из артемовских финансовых компаний на улице Фрунзе, вломился мужчина. Угрожая сотрудникам организации предметом, конструктивно похожим на пистолет, он похитил свыше 68 тысяч рублей. До этого три приморца нападали на букмекерскую контору и две финансовые организации. Следователи установили причастность мужчин в возрасте 25, 28 и 30 лет к преступлениям.

- В ходе обыска у одного из подозреваемых был изъят обрез охотничьего ружья, пистолет «Маузер» и боеприпасы. Экспертиза установила, что пистолет и обрез охотничьего ружья не пригодны для стрельбы. Изъятые патроны для использования пригодны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), - делится пресс-служба профильного ведомства.

Следователи изъяли у задержанных оружие. Фото: УМВД по Приморскому краю

За разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, правоохранители возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ. Все материалы направили для рассмотрения в суд Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU