Синоптики рассказали об осадках в Приморье на ближайших выходных

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:21:19+03:00

Во Владивостоке на выходных осадков не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Приморскую погоду на ближайших выходных, 11-12 января, будет определять отрог азиатского антициклона. Воздух будет умеренно морозным. Местами на фоне поля повышенного давления может пойти небольшой снег, сообщает портал «Примпогода».

В субботнюю ночь столбики термометров будут показывать -16…-22 градуса. В горных районах температура будет до -25…-32 градусов мороза. На побережье установится -7…-12 градусов. Днем 11 числа воздух прогреется до -2…-7 градусов. В воскресенье из-за усиленного антициклона будет на несколько градусов холоднее, чем в предыдущие сутки.

Во Владивостоке в выходные дни осадков не предвидится, но будет дуть сильный северный ветер. Минимальные значения температур опустятся до -12...-15 градусов, днем -6...-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU