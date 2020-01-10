2020-01-10T08:24:54+03:00
Общество

Два автобусных маршрута во Владивостоке изменят схему движения со следующей недели

Новая схема внедряется на два месяца
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Новая схема будет работать 60 днейНовая схема будет работать 60 днейФото: Администрация Владивостока
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Автобусы под номерами 44Д и 63 временно изменят пути следования. Новая схема будет работать 60 дней, если пассажиры положительно оценят нововведения, оставят навсегда.

Автобусы маршрута номер 44Д, который сейчас ходит по схеме «станция Угольная - 2-я Речка - станция Угольная» теперь будет следовать до остановки «ВГУЭС».

Автобусы под номерами 63, которые ранее следовал по пути: «Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», теперь пойдут по маршруту: «Маяк - Площадь Борцов Революции - Лазо - Спортивная - Калина Молл - Окатовая - Восточная верфь - Пожарная академия - Приморский океанариум».

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ?

Маршрут номер 44Д:

«Станция Угольная - Лермонтова, д.66 - Магазин «Надежда» - Беговая - Пивзавод - Пожарная часть - 2-я Шоссейная - Поворот - Лесная заимка - Весенняя - 26-й км - Станция Садгород - Спутник - Сахарный ключ - Отделение полиции - Океанская - Санаторий «Строитель» - Санаторий «Приморье» - Ботанический сад - Санаторная - Санаторий «Амурский залив» - Седанка - Дом Ветеранов - Перевал - 14-й км - 13-й км - Академическая - Фабрика «Заря» - Магнитогорская - 2-ая Речка - Парк Победы – Постышева - 100-летия Владивостока - Молодежная – Некрасовская – ВГУЭС - Некрасовская, д.50 - Некрасовская - Молодежная - проспект 100-летия Владивостока - Фирсова - Постышева - Парк победы - 2-ая Речка - Магнитогорская - Фабрика «Заря» - Академическая - 13-й км - 14-й км - Перевал - Дом Ветеранов - Санаторий «Амурский залив» - Санаторная - Ботанический сад - Санаторий «Приморье» - Санаторий «Строитель» - Океанская - Отделение полиции - Сахарный ключ - Спутник - Станция Садгород - 26-й км - Весенняя - Лесная заимка - Поворот - 2-ая Шоссейная - Пожарная часть - Пивзавод - Беговая - Магазин «Надежда» - Лермонтова, д.66 - станция Угольная».

Схема маршрута номер 44Д Фото: Администрация Владивостока

Схема маршрута номер 44ДФото: Администрация Владивостока

Маршрут номер 63:

«Маяк - Ялтинская - Крыгина - Торговый порт - Казанский храм - Морской университет - Бестужева - Ж/д вокзал - Площадь Борцов Революции - Лазо - ДВГТУ - Цирк - Дальзавод - Авангард - Гайдамак - Луговая (ул. Ивановская, д.6/4) – Спортивная - Мельзавод - Пески - Мальцевская –Калина Молл – Чайка – Диагностический центр – Ветеранская - Радиоприбор - Олега Кошевого - Окатовая - Восточная верфь - Катерная - Большой Улисс - - Мини-ТЭЦ-Центральная - Вертодром - Аякс - Кампус ДВФУ -ДВФУ: Южные ворота - Пожарная академия - Приморский океанариум -Пожарная академия - ДВФУ: Южные ворота - Кампус ДВФУ - Аякс - Вертодром - Мини-ТЭЦ-центральная - Большой Улисс - Катерная - Восточная верфь - Окатовая - Олега Кошевого - Радиоприбор – Ветеранская - Диагностический центр – Чайка - Мальцевская - Пески - Мельзавод - Спортивная - Луговая (ул. Трамвайная, д.12) - Гайдамак - Авангард - Дальзавод - Цирк - ДВГТУ - Лазо - Площадь Борцов Революции - Фонтанная - Серая лошадь - Приморгражданпроект - Верхнепортовая - Бухта Федорова - Морской университет - Казанский храм - Торговый порт - Крыгина - Ялтинская – Маяк».

Схема маршрута номер 63 Фото: Администрация города Владимира

Схема маршрута номер 63Фото: Администрация города Владимира

ИСТОЧНИК KP.RU

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